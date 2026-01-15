"Bij Jong Ajax kon ik genieten van Rayane Bounida en Sean Steur"

Fred Grim maakt het seizoen 'gewoon' af als trainer bij Ajax en dat besluit juicht Arie van Eijden (79) toe. Van Eijden is vooral blij dat de oefenmeester weer voor talentvolle spelers uit de eigen jeugdopleiding kiest.

"Fred heeft het goed opgepakt en dan moet je hem ook wel de kans geven. Zeker omdat de mensen die over de staf van volgend seizoen gaan nog officieel moeten worden aangesteld", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Er is bij Ajax duidelijkheid. En er is weer ruimte voor eigen jeugd. Dat heb ik eigenlijk al sinds de nadagen van Marc Overmars wel wat gemist", aldus Van Eijden.

"Als regelmatige toeschouwer van Jong Ajax kon ik genieten van Rayane Bounida en Sean Steur", blikt hij terug. "Vooral Steur vind ik een geweldig talent. Het is leuk ze nu in het eerste te zien", vervolgt Van Eijden, die hoopt dat Ajax nog kan stijgen op de ranglijst. "Vorig seizoen heeft bewezen hoe raar het kan lopen. Vijf wedstrijden voor het einde was Ajax de gedoodverfde kampioen, maar uiteindelijk stond PSV met de schaal. Ook nu kan er nog van alles gebeuren.”