'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
"Bij Jong Ajax trainde ik een paar keer individueel met hem"

Niek
Jaap Stam in Manchester
Jaap Stam in Manchester Foto: © Pro Shots

Jaap Stam was in het verleden een vaste waarde in het Nederlands elftal, maar hij ziet dat er nu ook een aantal topverdedigers in Oranje staan. De voormalig profvoetballer toont zich echter wel kritisch over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt. 

"Tegen Arsenal was Matthijs ouderwets sterk en secuur", blikt hij terug op de website van het Algemeen Dagblad. "Het lastige bij United is dat je moeilijk kan zien wat van verdedigers verwacht wordt. Heel vaak zit het vast. Voorwaarden om uit te blinken, worden niet echt gecreëerd", constateert Stam.

"Bij Jong Ajax trainde ik een paar keer individueel met hem", blikt hij terug. "Je kan nu alleen niet meer van potentie spreken. Matthijs is pienter en volwassen en moet inmiddels een dragende speler zijn. De zelfverzekerdheid in het verdedigen en in het opbouwen van toen bij Ajax mis ik wel eens", aldus Stam. 

"Maar ik weet zeker dat hij dat nog heeft", benadrukt hij. "Soms ben je onzeker door wat voor jou gebeurt. Ik ken dat. Dat je altijd rugdekking geeft en daar andersom ook op rekent, maar niet krijgt. Dan gaat hij terug naar de basis, terwijl hij een fantastische verdediger is, die blijft gaan. Ik hoop dat hij deze lijn doortrekt en we de oude Matthijs weer gaan zien", besluit Stam. 

