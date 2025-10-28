Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
KNVB wil vaker doorspelen bij medische noodsituaties op de tribune

Joram
bron: Algemeen Dagblad
Overzicht van de Johan Cruijff Arena
Overzicht van de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De KNVB gaat deze week de clubs in het betaald voetbal uitleggen dat wedstrijden minder snel en minder lang stil moeten worden gelegd bij medische situaties op de tribunes. Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB, ziet een flinke toename van het aantal onderbrekingen.

"Dat zal iedereen zien", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Ik heb voor mijn komst naar de KNVB acht jaar bij NEC gewerkt. In die periode heb ik volgens mij eenmaal een medische noodsituatie op de tribune meegemaakt. Nu worden wedstrijden bijna wekelijks stilgelegd."

Bij veel wedstrijden worden bekers op het veld gegooid om de aandacht van de arbiter te trekken bij een medische situatie. Volgens de KNVB was dat tot nu toe toegestaan. "Dat was een besluit van het competitiebestuur betaald voetbal een jaar geleden. Maar nu hebben we besloten dit weer scherper weg te zetten." Volgens de KNVB zijn veel stilleggingen onnodig en duren ze te lang. Alleen levensbedreigende situaties mogen nog een reden zijn om een wedstrijd te onderbreken.

Bluyssen: "Daar is iedereen het over eens. Maar er zijn nu veel situaties die snel onder controle te krijgen zijn. Daar hoeft een wedstrijd niet voor te worden onderbroken. En de spelers op het veld hoeven ook niet te wachten tot iemand in de ambulance ligt. Dat gaan we benadrukken. We zien nu dat er te snel wordt gekozen voor stilleggen en dat het te lang duurt. Terug naar de basis, noem ik het."

"Dat is wat wij deze week bij de clubs neerleggen. Alle clubs hebben specifieke medische plannen en teams voor de veiligheid van supporters, die losstaan van de medische teams voor spelers. Als een supporter onwel wordt, is het cruciaal om onmiddellijk de dichtstbijzijnde steward te waarschuwen. Supporters wordt gevraagd om niet de spelers of staf op het veld te alarmeren, aangezien het medische team van het publiek kan ingrijpen terwijl de wedstrijd doorgaat", aldus KNVB-manager Jan Bluyssen. 

