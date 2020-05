Geschreven door Jordi Smit 27 mei 2020 om 13:05

© Proshots

Ajax-supporters hebben sinds vorige week de mogelijkheid om hun seizoenskaarten voor volgend seizoen te verlengen. Dat hebben zij massaal gedaan, want inmiddels hebben 19.380 fans actie ondernomen. Het aantal is bijna de helft van de 41.000 trouwe aanhangers die de club afgelopen seizoen had, zo laat De Telegraaf weten.

De Amsterdammers besloten om het risico rond de coronacrisis volledig bij zichzelf neer te leggen. Supporters krijgen daarom per wedstrijd die zonder publiek wordt gespeeld, een zeventiende van het aankoopbedrag terug. Indien het gehele seizoen zonder supporters is, stort de club het gehele bedrag terug.

“Ajax wordt weleens een koude en kille club genoemd. Volkomen onterecht blijkt maar weer, want deze regeling is allesbehalve koud en kil, maar hartverwarmend”, reageerde Fabian Nagtzaam, directeur van de Supporters Vereniging Ajax (SVA), eerder in de krant. “Ajax heeft het door de coronacrisis op dit moment financieel zwaar, maar zet desondanks zijn supporters met afstand op één. Het enige risico dat wij nu nog lopen, is dat Ajax geen kampioen wordt”, eindigt hij lachend.