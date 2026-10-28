Ajax opent nieuw megastadion met kraker tegen Bayern München

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Max
bron: Ajax
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Davy Klaassen en Daley Blind bedanken de Ajax-supporters Foto: © Pro Shots

Ajax gaat op 5 januari 2027 een speciale wedstrijd spelen in Kenia. Dat kondigt de Amsterdamse club woensdagmiddag aan via de officiële kanalen

Ajax is uitgenodigd om het nieuwe Raila Odinga International Stadium in Nairobi officieel te openen met een speciale wedstrijd. Ajax neemt het op 5 januari op tegen Bayern München.

De club vindt het een grote eer. "Voor het elftal van trainer Míchel Sánchez is deze serieuze krachtmeting met de Duitse recordkampioen ook het afsluitende duel van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft", zo klinkt het.

Het stadion is speciaal gebouwd voor de aanstaande Afrika Cup van volgende zomer. Dat wordt gespeeld in Kenia, Oeganda en Tanzania. Het Raila Odinga International Stadium in Nairobi biedt plaats aan 60.000 toeschouwers. 

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