Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing

Amber
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina Foto: © BSR Agency

Ziggo Sport heeft donderdagavond geen analyse kunnen uitzenden rondom het duel tussen Ajax en Vojvodina. De zender kampte tijdens de uitzending met technische problemen, waardoor zowel de voor- als nabeschouwing niet verliepen zoals gepland.

Voor de aftrap in Servië probeerde Ziggo nog een voorbeschouwing te verzorgen, maar dat ging direct mis. Analist Jan van Halst kwam kort in beeld, maar was nauwelijks verstaanbaar en verdween vervolgens weer. Ook een interview met Ajax-trainer Míchel werd uitgezonden zonder geluid.

De problemen bleven niet beperkt tot de uitzending voorafgaand aan de wedstrijd. Nadat Ajax met 1-4 had gewonnen, besloot Ziggo vanwege de technische problemen ook geen nabeschouwing met analyses uit te zenden. Op sociale media kreeg de sportzender daarvoor veel kritiek.

Niet alleen Ziggo kreeg de nodige opmerkingen over zich heen. Ook de Servische regie zorgde voor verbazing bij kijkers, doordat tijdens de wedstrijd regelmatig het oude logo van Ajax in beeld verscheen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Míchel Sanchez

Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"

0
Mike Verweij

Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws