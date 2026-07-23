Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing

Ziggo Sport heeft donderdagavond geen analyse kunnen uitzenden rondom het duel tussen Ajax en Vojvodina. De zender kampte tijdens de uitzending met technische problemen, waardoor zowel de voor- als nabeschouwing niet verliepen zoals gepland.

Voor de aftrap in Servië probeerde Ziggo nog een voorbeschouwing te verzorgen, maar dat ging direct mis. Analist Jan van Halst kwam kort in beeld, maar was nauwelijks verstaanbaar en verdween vervolgens weer. Ook een interview met Ajax-trainer Míchel werd uitgezonden zonder geluid.

De problemen bleven niet beperkt tot de uitzending voorafgaand aan de wedstrijd. Nadat Ajax met 1-4 had gewonnen, besloot Ziggo vanwege de technische problemen ook geen nabeschouwing met analyses uit te zenden. Op sociale media kreeg de sportzender daarvoor veel kritiek.