Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing
Ziggo Sport heeft donderdagavond geen analyse kunnen uitzenden rondom het duel tussen Ajax en Vojvodina. De zender kampte tijdens de uitzending met technische problemen, waardoor zowel de voor- als nabeschouwing niet verliepen zoals gepland.
Voor de aftrap in Servië probeerde Ziggo nog een voorbeschouwing te verzorgen, maar dat ging direct mis. Analist Jan van Halst kwam kort in beeld, maar was nauwelijks verstaanbaar en verdween vervolgens weer. Ook een interview met Ajax-trainer Míchel werd uitgezonden zonder geluid.
De problemen bleven niet beperkt tot de uitzending voorafgaand aan de wedstrijd. Nadat Ajax met 1-4 had gewonnen, besloot Ziggo vanwege de technische problemen ook geen nabeschouwing met analyses uit te zenden. Op sociale media kreeg de sportzender daarvoor veel kritiek.
Niet alleen Ziggo kreeg de nodige opmerkingen over zich heen. Ook de Servische regie zorgde voor verbazing bij kijkers, doordat tijdens de wedstrijd regelmatig het oude logo van Ajax in beeld verscheen.
Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing
Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina
Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"
'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'
FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong
Opstelling Ajax bekend: Deze elf namen starten tegen Vojvodina
"Zukic is niet de enige speler waar Ajax voor gewaarschuwd is"
Goodijk: "Ounahi kan daar een stuk meer verdienen dan bij Ajax"
"Ik begrijp niet waarom die duels zo vroeg moeten worden gepland"
Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"
Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"
"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"
Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"
Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"
'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Zwart: "Hij past beter in de tactiek van Michel dan Berghuis"
Ajax-speler blinkt uit onder Míchel: "Van uitzonderlijke klasse"
'Ajax krijgt concurrentie van twee clubs in strijd om Wolves-spits'
'Josip Sutalo staat in de belangstelling van verschillende clubs'
Dijkshoorn in de bres voor oud-Ajacied: "Daar worstel ik mee"
Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"
'Ajax lijkt naast komst Ounahi te grijpen na concrete interesse'
Michel maakt de 23 Ajacieden voor duel tegen Vojvodina bekend
Ajax gaat op bezoek bij FK Vojvodina: BetMGM biedt heerlijke odds
Lastig vraagstuk rond nieuwe rol Godts: "Kan hij dat evenaren?"
'Ajax moet het zonder verdediger stellen tegen FK Vojvodina'
Jorthy Mokio dankt Ajacied: "Dat heeft hij me duidelijk gemaakt"
'Poolse club noemt NAC onrealistisch: transfer oud-Ajacied ketst af'
Ruud Nijstad over oud-Ajacied: "In wedstrijden een irritante speler"