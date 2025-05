Bijzonder gerucht uit Eindhoven: Van Bommel bovenaan Ajax-lijstje

Volgens geruchten afkomstig van journalist Eddy Jansen, werkzaam voor onder andere het Eindhovens Dagblad en Viaplay, zou Mark van Bommel bovenaan het wensenlijstje van Ajax staan als nieuwe hoofdtrainer. De club uit Amsterdam is op zoek naar een opvolger voor Francesco Farioli, van wie vorige week werd aangekondigd dat hij vertrekt wegens ‘verschillen in inzicht’.

Hoewel Ajax de afgelopen dagen al met meerdere namen in verband is gebracht – waaronder Paul Simonis, Marcel Keizer, Michael Reiziger, John Heitinga en Cristian Chivu, zoals gemeld door onder meer De Telegraaf – is het opvallend dat nu ook Van Bommel genoemd wordt. Zeker omdat het Eindhovens Dagblad zich doorgaans niet mengt in het Ajax-trainersdossier. Het PSV-verleden van Van Bommel maakt het gerucht extra bijzonder, aangezien hij zich als speler en later ook als trainer van PSV niet altijd geliefd maakte in Amsterdam.

Sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp FC zit Van Bommel zonder club. Eerder werd hij na het vertrek van Brian Priske al gelinkt aan Feyenoord. Ook in België is er belangstelling: RSC Anderlecht zou naar verluidt interesse hebben in de diensten van de oud-international.