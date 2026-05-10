Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Ajax heeft zondagavond een flinke tik gekregen in de strijd om plek drie. Door de nederlaag tegen FC Utrecht zijn de Amsterdammers teruggezakt naar de vijfde plaats en is directe plaatsing voor Europees voetbal ineens een stuk verder weg.
Ajax is bovendien niet meer volledig baas over eigen lot. Op de laatste speeldag wordt ook gekeken naar PSV, dat het in Eindhoven opneemt tegen FC Twente. Juist die ploeg verkeert in uitstekende vorm. FC Twente boekte zondag een overtuigende 4-0 overwinning op Sparta en kan Ajax definitief achter zich houden met minimaal een gelijkspel tegen PSV.
Voor FC Twente is een punt in Eindhoven echter niet zonder risico. NEC zit namelijk op het vinkentouw met slechts twee punten achterstand. Ook het doelsaldo maakt het spannend: beide ploegen staan momenteel op een identiek doelsaldo van +23. De slotdag belooft daardoor een bijzonder interessante ontknoping te worden in de strijd om de bovenste plekken.
