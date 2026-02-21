Bijzonder verhaal over Rotterdamse ME: "Lekker Amsterdammertjes slaan"

In het Talpa-programma Life Goals vertelt Boet dat leden van de ME destijds uitkeken naar wedstrijden in De Kuip, zeker als Ajax op bezoek kwam. "Ik heb weleens mensen gesproken die bij het politiekorps van Rotterdam zaten. En die zaten dan bij de ME", begint Boet. "Alleen die deden dat dan echt omdat ze de hele week moesten ‘werken’, en in het weekend konden ze dan even los. In die tijd mochten de Ajax-fans nog naar De Kuip komen. En dan tekenden al die ME-gasten zich vrijwillig in, want dan konden ze lekker Amsterdammertjes slaan.”

Volgens Boet was die houding binnen het korps destijds bekend. "Dat was bij dat politiekorps Rotterdam echt een dingentje. Zij dachten: ‘heerlijk, het is weekend, dan kunnen we even lekker los’. Dat is toch bizar of niet? Het is niet goed, maar dat is wel hoe het in de tijd eraan toeging in het politiekorps. Misschien zijn die regels wel wat strakker geworden, maar het is wel wonderbaarlijk. Dat ze lekker in het weekend voetbalsupporters kunnen slaan."