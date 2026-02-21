Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Bijzonder verhaal over Rotterdamse ME: "Lekker Amsterdammertjes slaan"

Joram
bron: Talpa
Politie rondom De Kuip tijdens Feyenoord - Ajax
Politie rondom De Kuip tijdens Feyenoord - Ajax Foto: © Pro Shots

Supporters van Ajax en Feyenoord reizen al ruim vijftien jaar niet meer mee naar elkaars uitwedstrijden. Sinds 2009 zijn uitfans niet langer welkom bij De Klassieker in De Kuip en andersom geldt hetzelfde. Over de periode waarin Ajax-fans nog wel naar Rotterdam kwamen, heeft presentator Dylan Boet opvallende verhalen gehoord van (oud)-politiemensen uit Rotterdam.

In het Talpa-programma Life Goals vertelt Boet dat leden van de ME destijds uitkeken naar wedstrijden in De Kuip, zeker als Ajax op bezoek kwam. "Ik heb weleens mensen gesproken die bij het politiekorps van Rotterdam zaten. En die zaten dan bij de ME", begint Boet. "Alleen die deden dat dan echt omdat ze de hele week moesten ‘werken’, en in het weekend konden ze dan even los. In die tijd mochten de Ajax-fans nog naar De Kuip komen. En dan tekenden al die ME-gasten zich vrijwillig in, want dan konden ze lekker Amsterdammertjes slaan.”

Volgens Boet was die houding binnen het korps destijds bekend. "Dat was bij dat politiekorps Rotterdam echt een dingentje. Zij dachten: ‘heerlijk, het is weekend, dan kunnen we even lekker los’. Dat is toch bizar of niet? Het is niet goed, maar dat is wel hoe het in de tijd eraan toeging in het politiekorps. Misschien zijn die regels wel wat strakker geworden, maar het is wel wonderbaarlijk. Dat ze lekker in het weekend voetbalsupporters kunnen slaan."

