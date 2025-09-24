Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

Bjorn

Bilal Ould-Chikh maakte deze zomer een opvallende transfer. De oud-speler van FC Twente en FC Utrecht maakte transfervrij de overstap van het gepromoveerde FC Volendam naar Raja Casablanca. De vleugelaanvaller kon ook naar Europese competities, maar koos voor de Marokkaanse topclub.

"Het leven is hier mooi, Casablanca is een grote stad, en het niveau is echt goed", vertelt hij in gesprek met ESPN. "Alles is uitstekend geregeld, maar de verwachtingen zijn ook hoog. Zo is onze trainer na twee wedstrijden ontslagen, ondanks een winstpartij en een gelijkspel. Dat zijn goede resultaten, maar het voetbal was niet goed genoeg. Nu is de assistent-trainer uit het succesjaar van twee jaar geleden aangesteld. Hij wil opbouwen, door linies heen spelen, buitenspelers in de één-tegen-één krijgen. Het is net de Hollandse school, Raja Casablanca is het Ajax van Marokko."

Volgens Ould-Chikh moet je topfit zijn om mee te kunnen bij de club. "De backs komen negentig minuten lang op. Bij Volendam kon ik af en toe 'smokkelen' of 'pikken', maar dat kan je hier niet doen. Dat wordt gelijk afgestraft. Ik loop ook veel meer dan in Nederland. Ik liep hier vier kilometer na een invalbeurt van 28 minuten. Bij Volendam liep ik in een hele wedstrijd soms maar 8,6 kilometer. Dan zei Rick Kruys tegen mij: dit kan echt niet. Maar dan gaf ik een assist of ik scoorde en was alles weer vergeten."

Binnenkort staat de Derby van Casablanca tegen rivaal Wydad Casablanca op het programma, iets waar Ould-Chikh enorm naar uitkijkt. "Volgens mij passen er 67.000 man in het stadion, maar er komen er 20.000 meer. Toen er nog 87.000 mensen in het stadion pasten, kwamen er 100.000 man. Het is gewoon niet tegen te houden."

Ook het geld speelde een rol in zijn keuze voor de club. "Je kunt hier financieel onafhankelijk worden. De bedragen kunnen oplopen tot 5, 6, 7 ton netto. Dat zijn bedragen die Feyenoord, PSV en Ajax kunnen betalen, maar de rest niet."

