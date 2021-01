Geschreven door Jessica Westdijk 17 jan 2021 om 11:01

Donderdag kwam het Duitse BILD met het opvallende nieuws dat Schalke 04 Klaas Jan Huntelaar wilde terughalen naar de club. De spits had eerder aangegeven dat hij zijn carrière zou afsluiten bij Ajax. Maar nu Ajax Sébastien Haller heeft binnengehaald, werd een transfer opeens een serieuze optie voor de spits.

Huntelaar is bij Ajax in feite derde of vierde spits geworden, terwijl zijn tweede liefde Schalke 04 hem dolgraag wil hebben om degradatie te voorkomen. Maar donderdagavond liet The Hunter ook zien dat hij nog wel degelijk van waarde kan zijn voor Ajax. In de 88e minuut mocht hij invallen en nog geen minuut later maakte hij de winnende goal, om er daarna nog een tweede goal aan toe te voegen.

“Ik moet er nog een nachtje over slapen”, liet hij na afloop van die wedstrijd weten over de keuze tussen Ajax en Schalke. Inmiddels zijn er meerdere nachtjes verstreken en volgens BILD zou Huntelaar vanavond, na Ajax – Feyenoord, zijn keuze voor Schalke 04 bekend maken. Neemt Huntelaar vanmiddag in stijl afscheid van Ajax? We gaan het zien…