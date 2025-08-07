BILD: 'Sébastien Haller keert toch weer terug in de Eredivisie'

FC Utrecht gaat zich deze zomer waarschijnlijk weer versterken met Sébastien Haller. Volgens het Duitse BILD staat de 31-jarige spits, die in het verleden bij Ajax speelde, op het punt om de overstap te maken naar de club uit de Domstad.

FC Utrecht huurde Haller het afgelopen half jaar al van Borussia Dortmund, maar leek hem daarna niet definitief over te kunnen nemen vanwege het riante salaris van de spits bij de Duitse topclub. Haller ligt nog maar voor één jaar vast bij BVB, waar hij een jaarsalaris van zo'n tien miljoen euro opstrijkt. Nu lijkt het toch van een deal te komen.

Het lijkt erop dat Borussia Dortmund het contract van Haller gaat afkopen, voor zo'n twee miljoen euro. FC Utrecht hoeft daardoor geen transfersom te betalen aan de Duitse ploeg. Haller zelf wilde graag terugkeren in de Domstad, waar hij afgelopen halfjaar goed was voor zes goals en één assist in achttien wedstrijden.