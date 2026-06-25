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'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'

Niek
Sergino Dest bij Amerika
Sergino Dest bij Amerika Foto: © Pro Shots

PSV-back Sergino Dest gaat zijn carrière mogelijk bij Bayer Leverkusen vervolgen. Dat schrijft het Duitse BILD donderdag. Leverkusen lijkt Alejandro Grimaldo kwijt te raken aan Atlético Madrid. De club wil daarom een nieuwe back halen.

Grimaldo (30) was de afgelopen drie seizoenen zeer belangrijk voor de club, maar lijkt nu een stap te gaan maken waarmee 25 miljoen euro gemoeid is. Volgens BILD heeft Leverkusen meerdere kandidaten op het oog waaronder Dest. In Eindhoven ligt hij nog voor twee jaar vast.

Ook zouden Raphaël Guerreiro, Arsène Kouassi en Konstantinos Mavropanos hoog op het verlanglijstje staan van de club uit het Roergebied. Guerreiro vertrekt deze zomer transfervrij bij Bayern München; Kouassi en Mavropanos hebben doorlopende contracten bij Lorient en West Ham United. 

Om hoeveel geld het zou gaan is momenteel niet duidelijk. Eerder stelde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat de Amerikaan, die in het verleden jarenlang bij Ajax speelde, een vertrekclausule heeft van tussen de 23 en 25 miljoen euro. De club uit Amsterdam zou daardoor ook kunnen profiteren.

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