"Zelfs als je het goed doet, zegt hij dat je nóg beter kunt. Hij wil je óver je grens pushen. Dat is geweldig, voor mij en voor alle spelers die hier zijn", vervolgt hij enthousiast. "Hij brengt goede energie, goede vibes, een goede omgeving. We trainen altijd hard, intens, je wil winnen. En dat is ook goed, want dat zie je terug in de wedstrijden, dat we altijd willen winnen", constateert Bissouma, die blij is dat hij (eindelijk) fit genoeg is om te spelen bij de club uit Amsterdam.

"Míchel is een goed mens en een heel goede trainer. Hij is zo emotioneel, hij heeft die passie, daar houd ik van", vertelt hij op de website van VI . "Hij kan je vertrouwen geven en hij is heel aardig, maar hij houdt wel van hard werken. Zelfs op de training wil hij altijd meer, meer, meer", verklapt Bissouma.

"Ik heb vorig seizoen veel last van blessures gehad, dat was niet makkelijk voor me", blikt hij terug. "En deze zomer heb ik geen voorbereiding gehad, omdat mijn contract bij Tottenham Hotspur was afgelopen. Dus toen ik aansloot hier in Amsterdam, had ik een achterstand. Het is altijd lastig om dan weer terug te keren naar je beste niveau, dat kost veel tijd", beseft Bissouma.

"Ik heb in de zomer veel individueel getraind, maar dat is toch lastiger dan met een groep, weet je", legt hij uit. "Dan heb je een hele staf die je helpt en precies vertelt wat ze willen. Ik had het geluk dat ik een personal trainer heb, waar ik veel mee kon werken in Engeland. Maar dat is toch anders", aldus Bissouma, die in De Grolsch Veste uiteindelijk 60 minuten mee mocht spelen tegen FC Twente.

"Dat was pittig, na zo’n lange periode zonder te spelen. En het was ook nog een uitwedstrijd tegen een sterke tegenstander. Dus ik was echt kapot, maar ik kon het gelukkig redelijk managen. We hadden vooraf besproken dat ik een uur zou spelen, voor mij was dat een heel goede stap", erkent hij. "Ik heb er echt van genoten, van de atmosfeer, om de bal weer te raken, gewoon écht weer voetballer zijn, heerlijk. Op naar meer", besluit Bissouma vastberaden.