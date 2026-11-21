Yves Bissouma ziet opvallende overeenkomsten tussen zijn eigen speelstijl en die van Frenkie de Jong. De middenvelder van Ajax is groot bewonderaar van de voormalig Ajacied en vindt dat ze op verschillende vlakken hetzelfde denken over voetbal. De Malinees stond in het verleden al eens tegenover De Jong en raakte toen onder de indruk van zijn kwaliteiten.

Daar vervult hij een rol die doet denken aan die van De Jong, die in 2019 voor een bedrag dat inclusief bonussen kon oplopen tot 86 miljoen euro naar FC Barcelona vertrok.

In gesprek met Voetbal International vertelt Bissouma over zijn bewondering voor de huidige middenvelder van FC Barcelona. De dertigjarige controleur kwam afgelopen september transfervrij naar Ajax en heeft inmiddels zijn plek gevonden op het Amsterdamse middenveld.

De bewondering van Bissouma voor De Jong ontstond al voordat hij naar Ajax kwam. In augustus 2023 stonden de twee tegenover elkaar tijdens de Trofeu Joan Gamper, waarin FC Barcelona met 4-2 won van Tottenham Hotspur. "Ik houd echt van hem, als speler", vertelt Bissouma over de Oranje-international.

De middenvelder herinnert zich de ontmoeting nog goed. Na afloop van de wedstrijd hadden de twee bovendien een uitgebreid gesprek. "Ik heb ooit een keer tegen hem gespeeld en na de wedstrijd begrepen we elkaar perfect. Het was een jaar of drie geleden, we speelden met Spurs de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Barcelona. Zij wonnen met 4-2, maar het was een heel mooie wedstrijd om te spelen. Achteraf hebben we toen een tijdje staan praten."

Vooral de manier waarop De Jong het spel naar zijn hand weet te zetten, spreekt Bissouma aan. "Ik houd van zijn manier van spelen, daar geniet ik echt van. Frenkie is zó'n goede speler, zo slim, hij houdt het simpel", aldus de Ajacied.