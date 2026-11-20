"We kenden elkaar nog niet uit Engeland, ik wist wie hij was, maar we hadden elkaar nog nooit gesproken", vertelt hij in een interview op de website van VI. "Dus we ontmoetten elkaar hier voor het eerst, maar hij kwam meteen op me af: “My guy!” Dat was mooi, Tolu is ontzettend grappig, een geweldige gozer, hij wil altijd lachen, hij brengt altijd goede vibes en een goede mentaliteit", benadrukt Bissouma.

"Op het veld is hij ook een winnaar, hij werkt hard. Dat soort gasten wil je gewoon om je heen hebben", vervolgt hij. "Hij is echt een grappenmaker in het team, maar als het erom gaat, is hij ook heel gefocust. Een topgozer, ik houd van hem", aldus Bissouma, die wel snapt waar de connectie vandaan komt. "Allereerst omdat we allebei uit Afrika komen, denk ik. Dus we begrijpen elkaar veel makkelijker dan de rest. En we hebben allebei in de Premier League gespeeld, waar de mentaliteit een beetje anders is. Dus de connectie tussen ons, dat gebeurde gewoon, meteen. We genieten ervan."