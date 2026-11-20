Bissouma verklapt: "Hij is echt een grappenmaker in het team"
Ajax neemt het zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena op tegen ADO Den Haag en Tolu Arokodare staat waarschijnlijk 'gewoon' weer in de spits. Yves Bissouma is vol lof over de Nigeriaanse centrumspits, die dit seizoen al zeven doelpunten voor zijn rekening nam in de Eredivisie.
"We kenden elkaar nog niet uit Engeland, ik wist wie hij was, maar we hadden elkaar nog nooit gesproken", vertelt hij in een interview op de website van VI. "Dus we ontmoetten elkaar hier voor het eerst, maar hij kwam meteen op me af: “My guy!” Dat was mooi, Tolu is ontzettend grappig, een geweldige gozer, hij wil altijd lachen, hij brengt altijd goede vibes en een goede mentaliteit", benadrukt Bissouma.
"Op het veld is hij ook een winnaar, hij werkt hard. Dat soort gasten wil je gewoon om je heen hebben", vervolgt hij. "Hij is echt een grappenmaker in het team, maar als het erom gaat, is hij ook heel gefocust. Een topgozer, ik houd van hem", aldus Bissouma, die wel snapt waar de connectie vandaan komt. "Allereerst omdat we allebei uit Afrika komen, denk ik. Dus we begrijpen elkaar veel makkelijker dan de rest. En we hebben allebei in de Premier League gespeeld, waar de mentaliteit een beetje anders is. Dus de connectie tussen ons, dat gebeurde gewoon, meteen. We genieten ervan."
Beide buitenlanders houden ook van muziek en Bissouma had zelfs een eigen studio in Engeland. "Ja, maar ik doe dat echt voor de lol, Tolu wil er volgens mij een hele carrière van maken, haha! Soms als ik thuis ben, vind ik het leuk om wat muziek te maken", verklapt hij. "Maar gewoon voor mezelf, hoor, niet voor andere mensen! Muziek kan zo belangrijk zijn, ik houd er echt van. Ik heb ook veel vrienden die zingen. Het is een deel van mijn leven, als ik thuis ben, het helpt me te ontspannen. Anderen spelen misschien FIFA of zo, ik duik dan graag mijn studio in. Als ik hier een woning heb gevonden, wil ik mijn studio uit Engeland hierheen halen. Dan zal Tolu wel elke dag langskomen, haha", besluit Bissouma met een grote glimlach.
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