Bissouma verrast door Ajacied: "Vanaf mijn eerste dag zag ik dat"
Yves Bissouma is bijzonder enthousiast over de jonge talenten bij Ajax. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Tottenham Hotspur, is vooral onder de indruk van Rayane Bounida. Volgens de ervaren Malinees beschikt de twintigjarige aanvallende middenvelder over de kwaliteiten om een grote carrière tegemoet te gaan. Ook Youri Baas, Dies Janse en Abdellah Ouazane krijgen complimenten.
In gesprek met Voetbal International wordt Bissouma gevraagd welke spelers hem sinds zijn komst naar Amsterdam het meest hebben verrast. De middenvelder hoeft niet lang na te denken en noemt direct Bounida. "Poeh, dat zijn er veel, maar ik denk dan meteen aan Bouni, Bounida. Ik hou zo veel van hem. Hij heeft kwaliteit, vanaf mijn eerste dag hier zag ik dat direct. Als hij zo doorgaat, heeft hij een grote kans om een prachtige carrière te krijgen", vertelt Bissouma.
Vooral de technische kwaliteiten en veelzijdigheid van Bounida maken indruk op de voormalig speler van Tottenham Hotspur. Volgens Bissouma kan de jonge Ajacied zowel aan de bal als zonder bal van grote waarde zijn voor het elftal. "Hij is zó technisch, zo technisch. Met links, rechts, beide voeten. En hij kan ook rennen, weet je. Hij is zo'n speler die het team aan het voetballen kan helpen, maar tegelijk ook rent voor het team. Dat soort spelers, daar zullen mensen altijd van houden."
Bounida kwam in 2022 over van Anderlecht en ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam. Na een blessure aan het begin van het seizoen maakte hij onlangs zijn rentree als invaller tegen FC Groningen en FC Twente. Bissouma benadrukt dat zijn ploeggenoot de tijd moet krijgen om zich verder te ontwikkelen. "Maar Bouni is nog jong, hij heeft de tijd, hij is hier in een goede omgeving. We proberen hem allemaal te helpen, zoals bij iedereen. Het team helpt mij ook. Dus we helpen elkaar. Dus Bouni is degene die mij echt verbaasd heeft."
Naast Bounida heeft Bissouma ook veel waardering voor Youri Baas. "Maar ik kan ook Youri Baas noemen. Hij is zó slim, met de bal en zonder bal. We hebben veel goede spelers hè, jonge talenten met persoonlijkheid, dat vind ik mooi", aldus de middenvelder.
Ook Dies Janse en Abdellah Ouazane hebben indruk gemaakt op de Malinees. Janse wordt door Bissouma omschreven als "sterk, slim met de bal, niet bang om in te dribbelen als centrumverdediger". Over Ouazane is hij eveneens lovend. De zeventienjarige middenvelder is volgens hem "heel technisch, goed in de één-tegen-één. Nooit bang om te dribbelen, zelfs als hij de bal kwijtraakt, wil hij hem weer hebben."
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