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Bissouma wil leidersrol nemen: "Ik ben niet de coach, maar..."

Rik Engelbertink
Yves Bissouma
Yves Bissouma Foto: © BSR Agency

Yves Bissouma is officieel Ajacied. De middenvelder tekende recentelijk zijn eenjarige contract bij Ajax en is blij om in Amsterdam te zijn.

"Ze houden van voetballen en ik denk dat we hetzelfde over voetbal denken. Dus was het makkelijker om deze keuze te maken", zegt Bissouma bij Voetbal International, waarna hij zichzelf voorstelt: "Ik ben iemand die er echt voor zijn teamgenoten is en die hen elke dag probeert te pushen. Om hen te laten zien dat we het beter kunnen, dat we meer kunnen. Dat zit in mij. Ik ben niet de coach, maar zoals ik al zei: ik ben hier om dat toe te voegen."

Bissouma wil jonge spelers ook een helpende hand toesteken. "Ik wil ze advies geven. Ze zijn super professioneel, dat weet ik zeker, want ik heb met de trainer gesproken. Ik wil ze advies geven over hoe ik de dingen zie, hoe ik voetbal zie, en ik wil ze laten weten dat ik er voor ze ben. Ze kunnen met me praten over alles. Maar alles op het veld is natuurlijk het belangrijkste. Ik ben een winnaar en dan wil je alles winnen. Dat is mijn wens en ik ben klaar om te beginnen."

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