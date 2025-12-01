Bizarre foto op tribune bij Ajax - FC Groningen gaat online rond

Op sociale media circuleert een foto van twee Ajax-supporters die zich voorbereiden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee volledig in het zwart geklede personen te zien, elk met een lanceerbuis in de hand.

"Moments before disaster", schrijft het hooliganaccount Casual Ultra Official bij de afbeelding. Daarnaast gaan er beelden rond waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controle van de stewards in de Johan Cruijff ArenA hebben omzeild. Via een nooduitgang zouden fans de veiligheidscontroles hebben weten te ontwijken.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag definitief gestaakt na slechts zes minuten, nadat supporters van de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid. Deze doelbewuste acties maakten het voor scheidsrechter Bas Nijhuis onmogelijk om de veiligheid van de spelers te garanderen. "Genoeg is genoeg", staat er bij beelden waarop te zien is dat Ajax-fans bewust fakkels op het veld gooien.

Een belangrijke vraag is hoe de enorme hoeveelheid vuurwerk de veiligheidscontrole heeft kunnen passeren, zeker omdat Ajax vooraf extra maatregelen had genomen. Zo patrouilleerden er speurhonden bij de vakken om vuurwerk op te sporen. Beelden tonen dat supporters die al waren gefouilleerd, de nooduitgang openden voor andere fans. Deze personen konden zo de controle omzeilen en ongehinderd hun weg naar de tribune vinden.

Ajax reageerde via een statement op de website: "De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers." De club benadrukt dat tal van maatregelen waren getroffen om een dergelijke gitzwarte avond te voorkomen.