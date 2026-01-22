Laatste nieuws
"Bizar, de kans is zelfs aanwezig dat Ajax nog boven PSV eindigt"

Niek
Rik Elfrink aan de telefoon
Rik Elfrink aan de telefoon Foto: © Pro Shots

PSV verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 3-0 van Newcastle United en Rik Elfrink toont zich kritisch over de ploeg van trainer Peter Bosz. 

"PSV ging op een ontluisterende manier onderuit, nadat de ploeg eerder dit seizoen in de Champions League nog zoveel succes had geboekt", blikt hij terug in het verslag op de website van ED. "Dat de arbitrage (overtreding op Joey Veerman niet bestraft met rood, red.) niet meehielp en PSV een aantal geblesseerden niet bij de selectie had, was natuurlijk geen excuus voor de defensieve wanvertoning in de voorlaatste Champions League-groepswedstrijd."

"De manier waarop eerst keeper Matej Kovar en daarna Yarek Gasiorowski al in de eerste helft de fout ingingen, was onbegrijpelijk en vanuit PSV-perspectief uitermate pijnlijk", vervolgt hij kritisch. "PSV moet komende week tegen Bayern München (woensdag om 21:00 uur in het Philips Stadion, red.) iets heel bijzonders in de benen hebben om nog bij de laatste 24 in het grootste toernooi van de UEFA te komen", constateert Elfrink. 

"De kans is zelfs aanwezig dat Ajax na vijf nederlagen in de eerste vijf competitieduels nog boven de Eindhovenaren eindigt, bizar genoeg", vervolgt de verslaggever over het verschil (2 punten) in de groepsfase. "Voor PSV zou het een sof zijn als de historische zeges op Anfield en tegen Napoli uiteindelijk geen plek in de volgende ronde opleveren. Dat zou de glans van die jubelduels toch wat wegnemen", besluit Elfrink. 

