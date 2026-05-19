Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'

Ajax werkt intern met een opvallende en omstreden werkwijze onder technisch directeur Jordi Cruijff. Dat claimt Ajax-volger Bart Sanders in de Pantelic Podcast. Volgens hem negeert Cruijff het scoutingsapparaat van de club vrijwel volledig.

Cruijff zou momenteel vooral samenwerken met Joël Lara, de Lead Scout van Ajax. "Jordi en Lara hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting", aldus Sanders. "Hier is veel werk ingestoken door de scouts van Ajax, maar er wordt niet eens naar gekeken."

Volgens de podcastmaker leeft er intern al langer onrust over de manier waarop Cruijff opereert. "Er gaan al wat langer zorgen rond over de eenmansacties van Cruijff."

De technisch directeur zou in een kleine kring bepalen welke spelers interessant zijn voor Ajax. Sanders stelt dat Lara daarbij vooral contact onderhoudt met een beperkt netwerk van Spaanse zaakwaarnemers. "Dat wordt geheim gehouden voor iedereen", klinkt het.