Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'

Gijs Kila
bron: PantelicPodcast
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax werkt intern met een opvallende en omstreden werkwijze onder technisch directeur Jordi Cruijff. Dat claimt Ajax-volger Bart Sanders in de Pantelic Podcast. Volgens hem negeert Cruijff het scoutingsapparaat van de club vrijwel volledig.

Cruijff zou momenteel vooral samenwerken met Joël Lara, de Lead Scout van Ajax. "Jordi en Lara hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting", aldus Sanders. "Hier is veel werk ingestoken door de scouts van Ajax, maar er wordt niet eens naar gekeken."

Volgens de podcastmaker leeft er intern al langer onrust over de manier waarop Cruijff opereert. "Er gaan al wat langer zorgen rond over de eenmansacties van Cruijff."

De technisch directeur zou in een kleine kring bepalen welke spelers interessant zijn voor Ajax. Sanders stelt dat Lara daarbij vooral contact onderhoudt met een beperkt netwerk van Spaanse zaakwaarnemers. "Dat wordt geheim gehouden voor iedereen", klinkt het.

Door die werkwijze zouden meerdere scouts van Ajax nauwelijks nog worden betrokken bij het transferbeleid. "Er zitten nu gewoon een paar gasten de hele dag zichzelf bezig te houden", zegt Sanders.

Ook op persoonlijk vlak zou de afstand groot zijn. Volgens Sanders heeft Cruijff zichzelf niet eens voorgesteld aan de scouts. "Geen handjes geschud, geen kennismakingen, geen meetings ingepland."

De Ajax-volger vreest daarom voor de langere termijn. "Ik vind het belangrijk dat er ook een langetermijnvisie is binnen de club en een rode draad. Ik verwacht dat er scouts zullen zijn die denken: het is goed, ik ga verder kijken. En dat is niet best."

