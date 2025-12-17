'Bizar gerucht: Ajax informeerde bij FC Barcelona naar Ter Stegen'

Ajax heeft recent navraag gedaan bij FC Barcelona naar Marc-André ter Stegen, zo schrijft SPORT. Een overgang naar Amsterdam bleek echter al snel onhaalbaar, omdat de club het salaris van de 33-jarige doelman niet kan dragen.

Ter Stegen is zijn vaste plek onder de lat bij Barça kwijtgeraakt. Door langdurige rugklachten moest de Duitser een tijd toekijken en in die periode namen eerst Wojciech Szczesny en later Joan Garcia het stokje over. Hoewel hij deze week nog in actie kwam in een bekerduel, lijkt zijn rol voorlopig beperkt. Dat heeft de interesse van meerdere clubs gewekt.

Ook Ajax zou hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de ervaren keeper, maar stuitte direct op financiële bezwaren. Ter Stegen is niet van plan fors in te leveren op zijn salaris en dat maakt een transfer naar de Johan Cruijff ArenA onmogelijk. Daardoor kwam het niet tot concrete vervolgstappen. Hetzelfde geldt voor onder meer Besiktas en Bologna, die eveneens zouden hebben aangeklopt.

Clubs die financieel wél in staat zijn om aan de eisen van Ter Stegen te voldoen, zijn volgens Spaanse media Manchester United en Tottenham Hotspur. Zij hebben hun interesse kenbaar gemaakt, maar tot een definitieve doorbraak is het nog niet gekomen. De Duitser ligt bij Barcelona nog vast tot de zomer van 2028.