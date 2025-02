Bizarre statistieken van Mokio: "Absolute uitblinker bij Ajax"

Jorthy Mokio was de absolute uitblinker bij Ajax in de gewonnen wedstrijd Union Sint-Gillis. Zijn indrukwekkende statistieken onderstrepen zijn glansrol.

Na een afgeslagen corner schoot Mokio technisch knap de tweede goal voor Ajax binnen. "Dankzij die treffer gaat Mokio de boeken in als de jongste speler met een doelpunt voor een Nederlandse club in een Europese wedstrijd", schrijft Bart Frouws bij Voetbal International.

Frouws komt met meer indrukwekkende statistieken. "Hij noteert de meeste balheroveringen aan Amsterdamse zijde (10), de gedeeld meeste succesvolle dribbels (3) en op Jorrel Hato na de meeste geslaagde tackles (3). Ook wint Mokio de meeste persoonlijke duels van alle spelers (11 – van de 16). Met dat aantal is hij de jongste speler in de historie van de Europa League die qua gewonnen duels in de dubbele cijfers eindigt."