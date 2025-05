Björn der Doelen: "Ik zei nog tegen haar: Hij valt in minuut 99"

"Ik zei nog tegen mijn meiske in de 96ste minuut bij FC Groningen–Ajax: Let op, hij valt nog in minuut 99. Echt waar", vertelt Van der Doelen in Voetbal International. "Het voetbal is zó knettergek op dit moment. In de winterstop dachten we allemaal dat PSV snel kampioen zou worden, ook leuk, maar deze ontknoping maakt voetbal zo mooi."

"Er is al genoeg voorspelbaarheid en zekerheid, dus doe dan maar een seizoen met zo’n diep dal", gaat de voormalig middenvelder van de Eindhovenaren verder. "We denken allemaal te weten hoe het moet, maar in sommige gevallen is er geen flikker over te zeggen."

"Wat er hier is gebeurd, is niet te vangen in spelsystemen of tactiek. PSV en Ajax zijn de gedoodverfde kampioenen geweest in dit seizoen en kregen het allebei voor elkaar om het helemaal weg te geven. We denken allemaal de kampioen te kunnen voorspellen, maar bijna alles is mogelijk als er bij een ploeg plotseling wel of juist helemaal geen vertrouwen meer is", aldus Van der Doelen.