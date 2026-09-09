Björn van der Doelen bespreekt Ajacied: "Het is wel een jankerd"

"Waar ik me voor dat moment ongelofelijk aan heb geërgerd en waar je niets over hoort, is dat PSV twee gele kaarten krijgt voor niks", begint een geprikkelde Van der Doelen in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Dat moment met Kodai Sano, bijvoorbeeld. Davy Klaassen raakt hém. Dat vind ik een hartstikke goede speler, want hij heeft een hele goede timing met opduiken in zestien. Maar het is wel een jankerd."

"Hij raakt Sano en gaat vervolgens liggen huilen", gaat hij verder. "En Sano krijgt geel. In de herhaling kun je het ook gewoon zien. Hij zet zijn voet op Sano en die geeft geen krimp. Klaassen schreeuwt en Sano krijgt een gele kaart. En dan dat moment van Kostic. Die krijgt geel, omdat hij met zijn vingertop de buik van Marcos Leonardo aanraakt."