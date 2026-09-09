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Björn van der Doelen bespreekt Ajacied: "Het is wel een jankerd"

Stefan
Bjorn van der Doelen
Bjorn van der Doelen Foto: © Pro Shots

Björn van der Doelen heeft zich geërgerd aan enkele momenten tijdens de topper tussen PSV en Ajax. De oud-voetballer zag enkele PSV'ers een gele kaart krijgen, die in zijn ogen absoluut onterecht waren.

"Waar ik me voor dat moment ongelofelijk aan heb geërgerd en waar je niets over hoort, is dat PSV twee gele kaarten krijgt voor niks", begint een geprikkelde Van der Doelen in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Dat moment met Kodai Sano, bijvoorbeeld. Davy Klaassen raakt hém. Dat vind ik een hartstikke goede speler, want hij heeft een hele goede timing met opduiken in zestien. Maar het is wel een jankerd."

"Hij raakt Sano en gaat vervolgens liggen huilen", gaat hij verder. "En Sano krijgt geel. In de herhaling kun je het ook gewoon zien. Hij zet zijn voet op Sano en die geeft geen krimp. Klaassen schreeuwt en Sano krijgt een gele kaart. En dan dat moment van Kostic. Die krijgt geel, omdat hij met zijn vingertop de buik van Marcos Leonardo aanraakt."

"Als ik trainer van Ajax was, dan zou ik me kapot schamen. Als mijn spelers zich zó zouden gedragen in het veld, dan had ik daar meer moeite mee dan met het moment van Van Bommel. Het is toch verschrikkelijk, man. Vooral die Leonardo die achterover duikt bij Kostic. Voetbal wordt toch gewoon een lachertje?" aldus Van der Doelen.

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