Björn van der Doelen geïrriteerd: "Haal ze lekker bij Ajax weg"

"Tequila Tillman gaat ons verlaten", stelt Timmer in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Ja, verdomme... Jammer...", antwoordt Björn van der Doelen. "Hij gaat toch naar Leverkusen? Kan die Erik ten Hag niet gewoon doen wat hij voorheen deed? Gewoon weer spelers bij Ajax weghalen. Gaat 'ie nu opeens bij PSV spelers halen... Haal ze lekker bij Ajax weg."

"PSV moet er wel van leren", gaat Timmer verder. "Ze hebben niet geleerd van het moment dat Luuk de Jong van Sevilla naar PSV kwam. Toen werd ons verteld dat er nog heel veel water bij de wijn moest, maar diezelfde avond was hij er. En dan dat hele gedoe met Simons, zijn contract en de clausules. En nu weer met die Tillman."

"Dat contract lekte een beetje uit vorig jaar toen PSV hem definitief overnam", gaat hij verder. "Stewart was daar niet blij mee, terwijl ook maar een paar mensen op de hoogte waren. En ook nog eens omdat het over een jonge speler ging. Toen werd ons vanuit PSV verteld dat die 35 miljoen pas geldt vanaf de zomer van 2026 voor Bayern München. 'In 2025 kunnen we vragen wat we willen'."

"En dat blijkt niet zo te zijn, want ook nu is het 35 miljoen. Toen moest PSV schoorvoetend bekennen dat het klopte. Dus PSV en clausules, dat is een dingetje... Daar moeten ze van leren en wat handiger en leniger mee omgaan. Zo'n Tillman kun je alleen maar halen door van die clausules, maar je mag geen onwaarheden vertellen", aldus de journalist.