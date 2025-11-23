Blamage voor: Ajax Vrouwen: Grootste nederlaag ooit in competitie

In navolging van de mannen van Ajax heeft ook Ajax Vrouwen een beschamende nederlaag geleden. De Amsterdammers gingen zondagavond keihard onderuit tegen PEC Zwolle: 7-1.

Voor Ajax is het de grootste nederlaag ooit in de competitie. De ploeg van Anouk Bruil moest het in Zwolle doen zonder Sherida Spitse en dat gemis was voelbaar. Bo van Egmond kreeg na negen minuten nog de eerste kans voor Ajax, maar daarna was het PEC Zwolle dat de overhand nam. In de dertiende minuut kwam de ploeg van Gert Peter de Gunst op voorsprong. Chihiro Ishida schoot fraai raak.

Niet lang daarna was Ishida aangever. Uit een goede corner kopte Judith Roosjen met veel kracht de bal in het net. Daar bleef het zeker niet bij. Regina van Eijk hield de 3-0 nog tegen en aan de andere kant schoot Danique Tolhoek over, maar daarna was het alsnog raak voor PEC. Daniëlle Noordermeer, koud in het veld, raakte de bal kwijt en zag vervolgens hoe Sophie van Vugt binnen kon schieten.

Na de pauze ging het Zwolse feestje gewoon door. Van Vugt kreeg vijf minuten in de tweede helft alle tijd, terwijl Ajax de bal niet weg kreeg en daar profiteerde Van Vugt van: 4-0. De middag werd daarna alleen nog maar erger voor de ploeg van Bruil. Een lange bal bereikte Huizenga en die schoot de vijfde Zwolse goal binnen.

Een minuut later deed Tolhoek wat terug voor Ajax, maar PEC Zwolle maakte er al snel 6-1 van. Inske Weiman was trefzeker. Daarna was het wederom Van Vugt, die haar hattrick completeerde en de 7-1 op het scorebord zette. Joëlle Smits kreeg aan de andere kant nog een mogelijkheid. Zij schoot via de lat over, waardoor het verschil zes treffers bleef.

Scoreverloop:

13' 1-0 Chihiro Ishida

15' 2-0 Judith Roosjen

42' 3-0 Sophie van Vugt

50' 4-0 Sophie van Vugt

56' 5-0 Hanna Huizenga

58' 5-1 Danique Tolhoek

60' 6-1 Inske Weiman

63' 7-1 Sophie van Vugt

Opstelling PEC Zwolle: Szymczak, Dijsselhof, Lindner (84' Davelaar), Rutgers, Weiman, Pruim (85' Van Drogen), Ishida (79' Van de Velde), Van Vugt (80' Kemper), Roosjen (74' Iedema), Huizenga, Jonsdóttir

Opstelling Ajax: Van Eijk, De Klonia (60' Van Oosten), Van de Velde, Visscher, Noordman (46' Derks), Smits, Colin (41' Noordermeer), Van Hensbergen, Van Koppen (60' Buikema), Tolhoek, Van Egmond (46' Ilayah)