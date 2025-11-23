Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Blamage voor: Ajax Vrouwen: Grootste nederlaag ooit in competitie

Amber
bron: Ajax1
Anouk Bruil
Anouk Bruil Foto: © Pro Shots

In navolging van de mannen van Ajax heeft ook Ajax Vrouwen een beschamende nederlaag geleden. De Amsterdammers gingen zondagavond keihard onderuit tegen PEC Zwolle: 7-1.

Voor Ajax is het de grootste nederlaag ooit in de competitie. De ploeg van Anouk Bruil moest het in Zwolle doen zonder Sherida Spitse en dat gemis was voelbaar. Bo van Egmond kreeg na negen minuten nog de eerste kans voor Ajax, maar daarna was het PEC Zwolle dat de overhand nam. In de dertiende minuut kwam de ploeg van Gert Peter de Gunst op voorsprong. Chihiro Ishida schoot fraai raak.

Niet lang daarna was Ishida aangever. Uit een goede corner kopte Judith Roosjen met veel kracht de bal in het net. Daar bleef het zeker niet bij. Regina van Eijk hield de 3-0 nog tegen en aan de andere kant schoot Danique Tolhoek over, maar daarna was het alsnog raak voor PEC. Daniëlle Noordermeer, koud in het veld, raakte de bal kwijt en zag vervolgens hoe Sophie van Vugt binnen kon schieten.

Na de pauze ging het Zwolse feestje gewoon door. Van Vugt kreeg vijf minuten in de tweede helft alle tijd, terwijl Ajax de bal niet weg kreeg en daar profiteerde Van Vugt van: 4-0. De middag werd daarna alleen nog maar erger voor de ploeg van Bruil. Een lange bal bereikte Huizenga en die schoot de vijfde Zwolse goal binnen.

Een minuut later deed Tolhoek wat terug voor Ajax, maar PEC Zwolle maakte er al snel 6-1 van. Inske Weiman was trefzeker. Daarna was het wederom Van Vugt, die haar hattrick completeerde en de 7-1 op het scorebord zette. Joëlle Smits kreeg aan de andere kant nog een mogelijkheid. Zij schoot via de lat over, waardoor het verschil zes treffers bleef.

Scoreverloop:
13' 1-0 Chihiro Ishida
15' 2-0 Judith Roosjen
42' 3-0 Sophie van Vugt
50' 4-0 Sophie van Vugt
56' 5-0 Hanna Huizenga
58' 5-1 Danique Tolhoek
60' 6-1 Inske Weiman
63' 7-1 Sophie van Vugt 

Opstelling PEC Zwolle: Szymczak, Dijsselhof, Lindner (84' Davelaar), Rutgers, Weiman, Pruim (85' Van Drogen), Ishida (79' Van de Velde), Van Vugt (80' Kemper), Roosjen (74' Iedema), Huizenga, Jonsdóttir

Opstelling Ajax: Van Eijk, De Klonia (60' Van Oosten), Van de Velde, Visscher, Noordman (46' Derks), Smits, Colin (41' Noordermeer), Van Hensbergen, Van Koppen (60' Buikema), Tolhoek, Van Egmond (46' Ilayah)

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Klaas-Jan Huntelaar

Onthulling over Huntelaar: "Stasi-achtige praktijken bij Ajax"

0
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax

Opvallend statement: Ajax-speler laat onvrede blijken op Instagram

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd