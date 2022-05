Geschreven door Idse Geurts 05 mei 2022 om 09:05

In de slotfase van het seizoen kampt Ajax met een heuse blessuregolf. Nadat De Telegraaf woensdagmiddag bekend maakte dat Ryan Gravenberch voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld, lijkt het seizoen nu ook voorbij voor drie andere spelers. Het gaat hier om Lisandro Martinez, Perr Schuurs en Antony. Dit meldt Ajax via de officiële kanalen.

Martinez kwakkelt al enige tijd met een spierblessure. De afgelopen weken stond de Argentijn af en toe in de basis, om de volgende wedstrijd weer te veel last van zijn blessure te hebben. Nu is dus duidelijk dat Martinez dit seizoen helemaal niet meer in actie zal komen. Hetzelfde geldt voor zijn collega in de verdediging Perr Schuurs. Schuurs speelde juist vaak als vervanger van Martinez, maar nu ligt de Nederlander zelf op de ziekenboeg. De verdediger kampt met een blessure aan zijn knie. Tot slot komt Antony ook niet meer in actie dit seizoen. De Braziliaan is al enige tijd uit de roulatie, maar binnen Ajax hoopte men dat de aanvaller nog wat minuten kon meepakken dit seizoen. Dit gaat echter niet gebeuren.

Deze blessures komen voor Ajax op een erg vervelend moment. Met nog drie competitiewedstrijden te gaan, heeft Erik ten Hag al zijn spelers nodig om het kampioenschap binnen te halen. Vanwege al deze blessures moet de oefenmeester dus flink gaan puzzelen in zijn opstelling. Dit was afgelopen weekend tegen PEC Zwolle al zichtbaar, toen Youri Regeer zijn Eredivisie-debuut mocht maken voor de Amsterdammers. De komende wedstrijden zal er waarschijnlijk vaker een beroep moeten worden gedaan op talenten uit Jong Ajax.