Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Blessureverleden zet streep door toptransfer van Sven Botman'

Max
bron: Newcastle Chronicle
Sven Botman in actie voor Newcastle United
Sven Botman in actie voor Newcastle United Foto: © Pro Shots

Liverpool gaat geen werk maken van de komst van Sven Botman. Dat meldt het Engelse Newcastle Chronicle

De voormalig speler van Ajax, SC Heerenveen en LOSC Lille staat er naar verluidt goed op bij Liverpool. Toch heeft de kampioen van Engeland besloten de interesse in de verdediger te laten varen. Dat heeft volgens Newcastle Chronicle te maken met het blessureverleden van Botman, die als speler van Newcastle United veel wedstrijden miste vanwege blessureleed.

Botman maakte in de zomer van 2022 voor bijna veertig miljoen euro de overstap naar Newcastle en is normaal gesproken basisspeler. Momenteel kampt de 25-jarige Nederlander met een hamstringblessure, die hem al weken aan de kant houdt. 

