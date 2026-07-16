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Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'

Amber
bron: Hamburger Morgenpost
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © BSR Agency

De toekomst van Anton Gaaei lijkt voorlopig toch bij Ajax te liggen. De Deense rechtsback werd de afgelopen periode nadrukkelijk gelinkt aan Eintracht Frankfurt, maar de kans op een overstap naar de Bundesliga is door recente ontwikkelingen een stuk kleiner geworden.

Frankfurt had Gaaei op het oog als versterking voor de rechterflank, mede omdat Elias Baum dicht bij een transfer naar Hamburger SV leek te zijn. Van die overstap komt vooralsnog echter niets terecht. Volgens Hamburger Morgenpost is de voorgenomen transfer tijdelijk stilgelegd.

De reden daarvoor is de sterke indruk die Baum achterlaat tijdens de voorbereiding. De nieuwe trainer Adi Hütter ziet voldoende perspectief in de rechtsback en wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Daardoor is de noodzaak voor Frankfurt om een vervanger aan te trekken voorlopig verdwenen.

Dat heeft ook gevolgen voor Gaaei, die juist als de beoogde opvolger van Baum werd gezien. De Ajax-verdediger lijkt daardoor minder dicht bij een transfer dan eerder werd aangenomen. Woensdag stond de Deen bovendien nog 'gewoon' aan de aftrap tijdens het oefenduel met VfL Bochum.

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