Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'
De toekomst van Anton Gaaei lijkt voorlopig toch bij Ajax te liggen. De Deense rechtsback werd de afgelopen periode nadrukkelijk gelinkt aan Eintracht Frankfurt, maar de kans op een overstap naar de Bundesliga is door recente ontwikkelingen een stuk kleiner geworden.
Frankfurt had Gaaei op het oog als versterking voor de rechterflank, mede omdat Elias Baum dicht bij een transfer naar Hamburger SV leek te zijn. Van die overstap komt vooralsnog echter niets terecht. Volgens Hamburger Morgenpost is de voorgenomen transfer tijdelijk stilgelegd.
De reden daarvoor is de sterke indruk die Baum achterlaat tijdens de voorbereiding. De nieuwe trainer Adi Hütter ziet voldoende perspectief in de rechtsback en wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Daardoor is de noodzaak voor Frankfurt om een vervanger aan te trekken voorlopig verdwenen.
Dat heeft ook gevolgen voor Gaaei, die juist als de beoogde opvolger van Baum werd gezien. De Ajax-verdediger lijkt daardoor minder dicht bij een transfer dan eerder werd aangenomen. Woensdag stond de Deen bovendien nog 'gewoon' aan de aftrap tijdens het oefenduel met VfL Bochum.
Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind
'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'
Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'
Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"
Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"
Florian Plettenberg: 'Ajax aast op aanvaller (21) van KRC Genk'
Van der Vaart blij: "Damian dacht direct: dit is de ideale vrouw"
'Salaris scheidsrechters op WK en Eredivisie onthuld': "Keurig!"
Ouazane maakt indruk bij Ajax: "Definitief naar de A-selectie"
Gloukh: "Hij adviseerde vorig jaar positief over de Eredivisie"
Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"
Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"
Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"
Daley Blind ziet wat Ajax gemist heeft: "Dat moet terugkeren"
Janse looft Ajax-aanwinst: "Heerlijk om dat met hem te bespreken"
'Twee Italiaanse clubs denken aan het aantrekken van Tomiyasu'
El Ahmadi over Ajax-doelwit: "Is niet echt een gepolijste speler"
Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"
Mohamed Ihattaren (24) naar Ajax? "Ik denk dat hij moet weggaan"
VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'
Ajax speelt gelijk tegen VfL Bochum, Daley Blind maakt comeback
VIDEO | Miljoenenaankoop imponeert bij Ajax met zeer fraaie treffer
Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"
Perez: "Die spelers komen voor Ajax, niet voor Feyenoord of PSV"
Míchel was bang op eerste dag bij Ajax: "Ik had trillende handen"
Opstelling Ajax bekend: Blind en Gaaei in basis tegen VfL Bochum
Zo kijk je woensdag gratis naar het oefenduel Ajax - VfL Bochum
Verweij plaatst vraagtekens bij verlenging: "Signaal naar Beuker"
Derksen: "Het is niet meer interessant dat hij bij Ajax speelde"
Vaessen goed genoeg voor Ajax? "Ik kan bij een topclub spelen"