Hlynsson weg bij Ajax? "Zou verstandiger zijn om daar te blijven"

Sparta Rotterdam kocht in de winterse transferperiode slim in en verzekerde zichzelf daarmee van nog een jaar Eredivisie-voetbal. Het huurde Kristian Hlynsson van Ajax, Gjivai Zechiël van Feyenoord en het duo Mitchell van Bergen en Carel Eiting van FC Twente. Met de vier huurlingen wist Sparta zich te handhaven in de Eredivisie.

"Van Van Bergen, Eiting of Hlynsson, van wie zou je het het meest begrijpen als ze zouden zeggen: ik heb het hier ontzettend goed naar mijn zin, ik blijf gewoon'", vraagt Yordi Yamali bij Tekengeld van ESPN over de Sparta-huurlingen.

ESPN-redacteur Daan Sutorius beantwoordt de vraag: "Dan zou ik Hlynsson zeggen", zegt hij over de middenvelder in wie FC Twente vermeende interesse heeft. "Steijn en Hlynsson kennen elkaar van Ajax, dat was al een beetje het haakje toen hij voor Sparta koos en heeft het ook best goed gedaan. Het lijkt me voor hem verstandiger daar te blijven dan naar een andere Eredivisieclub te gaan."

Yamali denkt dat Van Bergen zich het best voelt en er weinig voor voelt om terug te keren bij FC Twente: "Ik zou zelf heel erg inzetten op Van Bergen. Als aanvaller gaat het altijd over doelpunten en rendement. Ik denk dat hij het meest positieve gevoel heeft overgehouden aan zijn huurperiode. Ik denk dat Eiting op iets meer hoopt dan Sparta."