Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Blijft Pasveer eerste doelman? "Zijn dingen waar je over nadenkt"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

John Heitinga liet na afloop van het duel tegen Chelsea weten dat nog niet zeker is wie er zondag in het Ajax-doel zal staan. In het Champions League-duel koos hij voor de ervaring en coachende kwaliteiten van Remko Pasveer, maar hij wilde nog niets loslaten over de opstelling voor het duel tegen FC Twente.

"Ik heb Remko een aantal dagen geleden verteld dat hij dit duel zou gaan spelen. Ik wilde voor dit duel ervaring van achteruit, ook in de communicatie", legt Heitinga uit na afloop van het verloren duel in Engeland. "Vit (Vitezslav Jaros, red.) heeft het gewoon prima gedaan, maar je weet hoe de voetballerij is. Dat zijn dingen waar je over nadenkt. Maar het eerste en allerbelangrijkste is nu deze wedstrijd verwerken en dan richting zondag. Ik ga rustig nadenken wie er zondag gaan spelen."

Ondanks de nieuwe nederlaag tegen Chelsea blijft Heitinga vertrouwen houden in de toekomst van de club. Op de vraag waar dat vertrouwen vandaan komt, reageerde hij: "Wij zien dingen op de training en zien ook de eerste vijftien minuten van vandaag. We wisselen nog te veel goede met mindere momenten af."

"Je komt tegen een van de betere ploegen met tien man te staan en dan krijg je een paar tegendoelpunten. De gifbeker moet dan leeg", vervolgt Heitinga. "Ik zie genoeg aanknopingspunten richting zondag en ik zie een ploeg en spelers die willen. Het zijn vandaag maar vijftien minuten, maar het zit met name in de communicatie, het helpen en het voor elkaar doen."

Gerelateerd:
James McConnell in actie tegen Chelsea

James McConnell baalt flink: "We kwam hier voor de overwinning"

0
Mario Melchiot

Melchiot niet blij met wat hij ziet: "'Ajax-DNA bij Chelsea"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Remko Pasveer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd