Blijft Pasveer eerste doelman? "Zijn dingen waar je over nadenkt"

John Heitinga liet na afloop van het duel tegen Chelsea weten dat nog niet zeker is wie er zondag in het Ajax-doel zal staan. In het Champions League-duel koos hij voor de ervaring en coachende kwaliteiten van Remko Pasveer, maar hij wilde nog niets loslaten over de opstelling voor het duel tegen FC Twente.

"Ik heb Remko een aantal dagen geleden verteld dat hij dit duel zou gaan spelen. Ik wilde voor dit duel ervaring van achteruit, ook in de communicatie", legt Heitinga uit na afloop van het verloren duel in Engeland. "Vit (Vitezslav Jaros, red.) heeft het gewoon prima gedaan, maar je weet hoe de voetballerij is. Dat zijn dingen waar je over nadenkt. Maar het eerste en allerbelangrijkste is nu deze wedstrijd verwerken en dan richting zondag. Ik ga rustig nadenken wie er zondag gaan spelen."

Ondanks de nieuwe nederlaag tegen Chelsea blijft Heitinga vertrouwen houden in de toekomst van de club. Op de vraag waar dat vertrouwen vandaan komt, reageerde hij: "Wij zien dingen op de training en zien ook de eerste vijftien minuten van vandaag. We wisselen nog te veel goede met mindere momenten af."

"Je komt tegen een van de betere ploegen met tien man te staan en dan krijg je een paar tegendoelpunten. De gifbeker moet dan leeg", vervolgt Heitinga. "Ik zie genoeg aanknopingspunten richting zondag en ik zie een ploeg en spelers die willen. Het zijn vandaag maar vijftien minuten, maar het zit met name in de communicatie, het helpen en het voor elkaar doen."