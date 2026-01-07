'Bliksemvertrek Ajacied op komst: woensdag vertrekt voorganger'

Kenneth Taylor lijkt de volgende Ajacied te worden die zijn carrière voortzet in het buitenland. Volgens diverse berichten in Italiaanse en Turkse media staat de middenvelder hoog op het lijstje van SS Lazio, dat snel wil schakelen nu het afscheid van Mattéo Guendouzi aanstaande is. De Franse middenvelder zou al na het duel tegen Fiorentina definitief vertrekken richting Fenerbahçe.

Guendouzi was al langer in beeld bij de Turkse topclub en fungeerde daarbij als alternatief voor Joey Veerman. Laatstgenoemde zag een overstap naar Turkije zelf niet zitten, waarna Fenerbahçe snel doorschakelde. Na het duel met Fiorentina neemt Guendouzi afscheid van het publiek in Rome. komt het bericht van Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu neer. Vervolgens reist hij af naar Istanbul om zijn transfer af te ronden.

Met het vertrek van Guendouzi ontstaat er bij Lazio een vacature op het middenveld. Die plek moet worden ingevuld door Kenneth Taylor, die in Amsterdam al enige tijd geldt als een van de meest waardevolle spelers van Ajax. Volgens Italiaanse bronnen ligt er een constructie klaar waarbij Lazio Taylor overneemt voor zeventien miljoen euro plus bonussen. Daarmee wil de club direct inspelen op het aanstaande gat op het middenveld. Taylor krijgt bij Lazio mogelijk een belangrijke rol in een team dat dit seizoen wisselvallig presteert in de Serie A.