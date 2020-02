Geschreven door Jelmer Jager 11 feb 2020 om 16:02

Daley Blind kan op korte termijn zijn rentree maken na een ontstoken hartspier. Tegen Valencia ging de Ajacied uit het niets naar de grond. Pas achteraf kwam voor de verdediger het schrikmoment. “Na het zien van de beelden kwam eigenlijk pas echt de schrik. Tijdens de wedstrijd voelde ik me na dat momentje op het veld weer prima. Anders had ik het ook niet uitgespeeld. De dagen erna hebben we wat testen gedaan en kwam er meer aan het licht. Toen kwam pas de échte schrik”, laat hij weten aan Ajax TV.

Alle seinen staan op groen en daar is de Amsterdammer uiteraard erg blij mee. “Met het kastje voel ik me zeker beschermd. In heel veel gevallen is het niet nodig, maar die paar procent dat het kan gebeuren, kan dat kastje ingrijpen. Daar voel ik me heel prettig bij. Het is uit voorzorg geplaatst omdat ik een topsporter ben. Dat is wat er besloten is in het ziekenhuis. Ik ben nu veiliger dan ieder ander.”

“De onzekerheid over hoe lang een blessure duurt is mentaal heel zwaar”, vervolgt hij. “Bij een blessure aan je hamstring, knie of ergens anders, dan leef je in een bubbel en weet je hoe veel tijd het gaat kosten. Ik had geen punt om op te focussen.”

Nu kan Blind weer vooruit kijken. Al geniet hij nu nog vooral van de ‘kleine dingen’. “Als ik me laat leiden door de angst dan komen we niet ver. In mijn hoofd zit het wel goed. We strijden nog op drie fronten. Ook het EK komt er aan natuurlijk. Het zijn allemaal dingen die je niet wilt missen. Maar gewoon het simpele van op het veld staan met je teamgenoten. Je beseft pas hoe mooi dat is als je het niet meer kan doen. Toen ik dat weer mocht doen gaf me dat direct een glimlach. Ik wil niet zeggen dat daarnaast alles bijzaak is, want er zijn nog genoeg doelen om voor te strijden, maar daar begint het wel bij natuurlijk. Dat je het plezier weer hebt om op het veld te staan. Ik zal niet zo snel meer denken dat ik geen zin heb om te trainen.”