Geschreven door Jelmer Jager 23 feb 2020 om 19:02

Ajax verloor zondagmiddag met 1-0 van Heracles Almelo. Daley Blind erkent dat hij in de fout ging bij de tegengoal. “We waren vandaag weer niet goed. We creëerden niet echt grote kansen. Verder spelen we met veel risico in ons balbezit en als je dan de bal verliest staat het achterin open. Dat moeten we onszelf aanrekenen. En dat doe ik mezelf ook”, doelt de Ajacied voor de camera van FOX Sports op de tegengoal.

Ajax zit momenteel in een slechte fase. En dat terwijl er belangrijke wedstrijden aankomen de komende tijd. “Ik maak me geen zorgen. Vorig seizoen hebben we ook een fase slecht gespeeld. We weten wat we kunnen en daar moeten we naar terug gaan. Daar moeten we keihard voor werken en knokken, want het komt niet vanzelf aanwaaien. Het is wel duidelijk dat we nu niet in onze beste doen zijn.”

Tot slot laat Blind weten dat het een mentaal zware periode is voor hem op dit moment. “Persoonlijk voel ik me goed. Het is mentaal wel een zware periode voor me. En dat is het ook al geweest. Lichamelijk doet dat soms wel wat met je. Ook door de druk die er bij komt en die ik mezelf opleg. Vandaag was het onder de maat van mijn kant, maar donderdag sta ik er weer. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik voel me goed, maar ben nog niet wedstrijdfit. Ik ben er acht weken uit geweest, maar dat is voor mij niet echt een excuus. Maar je moet er wel direct staan en dat is soms lastig.”