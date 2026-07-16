Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"
Daley Blind is weer terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger annex middenvelder keerde na een halfjaar bij Bayern München en drie jaar bij Girona weer terug naar huis. Die transfer zat al even in de pijplijn.
"Eerst ga je elkaar aftasten. Toen bleek dat de deur openstond, wilde ik alleen nog maar naar Ajax, ondanks interesse van andere clubs", vertelt Blind in gesprek met Het Parool. "Dan is het een kwestie van geduld hebben en hopen dat de puzzelstukjes in elkaar vallen. Uiteindelijk waren de gesprekken positief en heeft Jordi Cruijff de knoop doorgehakt."
Blind kende Cruijff niet persoonlijk, zo vertelt hij. "Maar ik heb gemerkt dat hij goed weet wat hij wil. Hij doet het op zijn eigen manier, maar we hebben het niet over de verdere transferplannen van Ajax gehad."
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