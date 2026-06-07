Blind doorbreekt stilte over Ajax-terugkeer: "Ik voel me nog fit"
Daley Blind lijkt zijn voetbalschoenen voorlopig nog niet aan de wilgen te hangen. De 36-jarige verdediger bevestigde maandagavond bij Rondo dat hij ook komend seizoen actief wil blijven als profvoetballer. Daarmee blijft de deur openstaan voor een nieuwe uitdaging, terwijl zijn naam de afgelopen jaren regelmatig in verband werd gebracht met een terugkeer naar Ajax.
Het contract van Blind bij Girona loopt deze zomer af, waardoor de routinier transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. De voormalig Ajacied beleefde drie seizoenen in Spanje, maar zag zijn periode bij de club eindigen met degradatie uit de La Liga. Ondanks die teleurstelling voelt Blind zich nog altijd fit genoeg om op het hoogste niveau door te gaan.
"Dat is niet de bedoeling nee", antwoordt Blind op de vraag of hij denkt aan stoppen. "Ik voel me nog fit genoeg en heb veel gespeeld. Maar dit is wel een beetje een triest einde van drie mooie jaren in Girona."
Over zijn toekomst houdt Blind de kaarten voorlopig tegen de borst. Wanneer presentator Wytse van der Goot informeert naar een mogelijke nieuwe werkgever, blijft de verdediger bewust vaag. "Daar ga ik mezelf nog niet over uitlaten." Daarmee blijft ook een eventuele terugkeer naar Ajax onderwerp van speculatie. Blind gaf in het verleden al meerdere keren aan ooit nog eens terug te willen keren naar de club waar hij doorbrak en uitgroeide tot publiekslieveling.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"
Driessen vergelijkt: "Denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben"
'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'
Blind doorbreekt stilte over Ajax-terugkeer: "Ik voel me nog fit"
Weer een Ajax-talent richting Cambuur: "Mag je toeval noemen, maar"
Ajax ziet waarde van Sean Steur in één seizoen vertienvoudigen
Ten Hag keek iconische CL-run Ajax nooit terug: "Wat heeft dat voor zin?"
Groot probleem Míchel bij Ajax: "Taal is hartstikke belangrijk"
L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'
Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"
Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"
Taylor doet opvallende oefening in bed: "Heb het van hem geleerd"
'Ceballos onderweg naar Ajax na goede gesprekken met Míchel'
Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"
Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"
Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax
Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"
'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'
Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."
Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen
Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"
'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"
'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'
Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"
Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax
Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"
KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"
VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied