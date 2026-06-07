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Blind doorbreekt stilte over Ajax-terugkeer: "Ik voel me nog fit"

Thomas
bron: Rondo / Ziggo Sport
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

Daley Blind lijkt zijn voetbalschoenen voorlopig nog niet aan de wilgen te hangen. De 36-jarige verdediger bevestigde maandagavond bij Rondo dat hij ook komend seizoen actief wil blijven als profvoetballer. Daarmee blijft de deur openstaan voor een nieuwe uitdaging, terwijl zijn naam de afgelopen jaren regelmatig in verband werd gebracht met een terugkeer naar Ajax.

Het contract van Blind bij Girona loopt deze zomer af, waardoor de routinier transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. De voormalig Ajacied beleefde drie seizoenen in Spanje, maar zag zijn periode bij de club eindigen met degradatie uit de La Liga. Ondanks die teleurstelling voelt Blind zich nog altijd fit genoeg om op het hoogste niveau door te gaan.

"Dat is niet de bedoeling nee", antwoordt Blind op de vraag of hij denkt aan stoppen. "Ik voel me nog fit genoeg en heb veel gespeeld. Maar dit is wel een beetje een triest einde van drie mooie jaren in Girona."

Over zijn toekomst houdt Blind de kaarten voorlopig tegen de borst. Wanneer presentator Wytse van der Goot informeert naar een mogelijke nieuwe werkgever, blijft de verdediger bewust vaag. "Daar ga ik mezelf nog niet over uitlaten." Daarmee blijft ook een eventuele terugkeer naar Ajax onderwerp van speculatie. Blind gaf in het verleden al meerdere keren aan ooit nog eens terug te willen keren naar de club waar hij doorbrak en uitgroeide tot publiekslieveling.

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