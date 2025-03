Blind duikt diep in het archief: "Toen kwam Ajax echt dichtbij"

Ajax is al decennialang een belangrijke rode draad in het leven van Danny Blind. De legendarische aanvoerder uit de gloriejaren '90 is nog altijd verbonden met de club. In de week van het 125-jarig jubileum verklaart hij zijn onvoorwaardelijke liefde voor Ajax.

In het gesprek met Ajax werd Blind gevraagd naar zijn eerste herinnering aan de club. "Dat moet ongeveer eind jaren zestig, begin jaren zeventig zijn geweest", vertelt hij. "Ik herinner me het gevoel dat je woensdagmiddag uit school liep en dan wist dat er 's avonds Europacupvoetbal op televisie was." Dit was het moment waarop de jonge Blind zijn liefde voor de club begon te ontwikkelen.

Blind vervolgt: "Daar verheugde ik me als acht- of negenjarige enorm op. Ik wilde graag de grote clubs, en dan met name Ajax, in actie zien." Het was voor hem een speciaal moment om de sterspelers van de club te bewonderen. Toch kwamen zijn eerste actieve herinneringen pas later, toen hij als speler van Sparta tegen Ajax speelde. "Toen kwam de club pas echt dichtbij", aldus Blind.

In zijn jeugd was Ajax niet de club die Blind het vaakst bezocht. "Als Zeeuw zat ik toch met name wat dichter bij huis bij Sparta of NAC op de tribune", legt hij uit. "Als gezin gingen we misschien eens per jaar naar Amsterdam, maar dan was het voor een bezoek aan Artis of iets anders."