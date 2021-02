Geschreven door Luuc Knul 21 feb 2021 om 22:02

Ajax won zondagavond probleemloos met 4-2 van Sparta Rotterdam. De Amsterdammers begonnen sterk en met rust stond het al 3-0 voor door goals van Haller (2) en Schuurs. In de tweede helft zorgde Kudus al snel voor de 4-0, waarna de score hoger uit kunnen vallen. Toch nam Ajax wat gas terug en stond het zelfs nog twee tegengoals toe, beide van de voet van Danzell Gravenberch.

In gesprek met ESPN was Daley Blind duidelijk: ‘Tevreden, want 3 punten!’. ‘We hebben dit zeker niet als tussendoortje benaderd en begonnen met aanvallend voetbal, op zoek naar goals. Die maken we, dan is het logisch dat we de tweede helft wat gas terugnemen, als je weet welke wedstrijden eraan komen’ aldus Blind.

In de tweede helft verzuimde Ajax de score uit te breiden. Kansen bleven onbenut en Sparta sloeg zelfs twee keer toe. Toch maar datBlind geen zorgen: ‘Ons spel kost veel kracht, dus nemen we enigszins bewust gas terug. De tegengoals zijn jammer, maar dit kan gebeuren. Al met al is het een prima overwinning’

Ajax kijkt uit naar een cruciale week: donderdag wacht de return tegen Lille en zondag staat de kraker tegen PSV op het programma. Ajax kan de voorsprong uitbreiden naar 9 punten, met een wedstrijd minder.