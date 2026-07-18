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Blind eerlijk: "Als supporter deden de afgelopen jaren soms pijn"

Amber
bron: Het Parool
Daley Blind op de training van Ajax
Daley Blind op de training van Ajax Foto: © Pro Shots

Daley Blind is terug bij Ajax. De verdediger annex middenvelder is duidelijk over zijn doelstellingen: hij wil met de Amsterdammers meedoen om de prijzen. Hij zegt echter niet dat Ajax kampioen moet worden.

"Natuurlijk hoort het bij Ajax om dat te zeggen. Maar wel stap voor stap. We moeten zorgen dat de winnaarsmentaliteit terugkeert. En dat we ook de ‘kleine’ wedstrijden weer gaan winnen. Zo is de kans het grootst dat we in mei nog meedoen om de prijzen", zegt Blind in gesprek met Het Parool. "Als supporter deden de afgelopen jaren soms pijn. De resultaten en het voetbal waren niet meer zoals voorheen. Ajax moet weer gaan winnen en ik hoop daar een grote bijdrage aan te leveren."

Blind tekende voor slechts één jaar bij Ajax. Wel heeft hij met de Amsterdamse club gesproken over een functie na zijn carrière. "Misschien dat ik mijn papieren ga halen en wil proeven van het trainersvak, bijvoorbeeld bij de jeugd. Technisch directeur? Nee, mijn ambitie ligt wel op het veld."

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