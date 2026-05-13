Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Ajax is al druk bezig met in de invulling van de selectie voor komend seizoen. Zo werden oud-Ajacieden Daley Blind (Girona) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) gelinkt aan terugkeer naar Amsterdam.
Maarten Wijffels of Ajax met de twee oud-spelers van de club in zee moet gaan. De journalist van het Algemeen Dagblad vindt dat de Amsterdamse club vooral een duidelijke koers moet bepalen, al denkt hij wel dat Blind en Veltman versterkingen zijn voor Ajax.
Daarbij moet echter ook gekeken worden naar het inpassen van jeugdspelers. "Sean Steur erin of eruit? Hij werd gelanceerd onder Grim en dat deed iets met de gevoelswaarde bij de supporters. Nu speelt hij niet. Het is niet consequent", aldus Wijffels in de AD Voetbalpodcast.
"Danny Blind zei een tijd geleden al dat er weinig echte uitschieters in de jeugdopleiding van Ajax zitten", vervolgt Wijffels. "Het is niet dat Steur de nieuwe Sneijder is, maar wat wil je en wat ga je nu doen? Dat is wel de vraag. Maar je elftal volstoppen met wat er nu staat, brengt het niet."
