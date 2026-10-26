Daley Blind doet boekje open: "Kon amper opstaan uit een stoel"

“Mijn rug steef als een blok op. Ik hield het nog vol tot de rust, maar daarna kon ik amper opstaan uit een stoel", blikt hij terug op de website van Ajax Life. "Ik hoopte dat het sneller voorbij zou zijn dan het uiteindelijk ging. Ik voelde me de hele voorbereiding topfit. Ik zat er lekker in, speelde goede wedstrijden en voelde mezelf groeien in het elftal. Uiteindelijk duurde het negen weken. Dat was een flinke domper", baalt Blind.

“Je probeert de jongens te helpen, bijvoorbeeld door op trainingsdagen iets te zeggen wat opvalt. Verder sta je meer aan de buitenkant", vervolgt hij over zijn lange afwezigheid. "Dan is het frustrerend dat je niet kan helpen, maar ook zonder mij haalden we goede resultaten. Kijk maar naar waar we nu staan", aldus Blind, die ook wil afrekenen met de verhalen dat trainer Michel Sanchez geen vloeiend Engels spreekt.