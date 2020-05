Geschreven door Jordi Smit 28 mei 2020 om 15:05

© Proshots

Danny Blind heeft nog altijd vertrouwen erin dat Ajax Europese successen kan boeken. Dat vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Het lid van de Raad van Commisarissen stelt dat de club dan wél een selectie nodig heeft die in balans is. “Als je een lichting zéér getalenteerde spelers hebt, plus de nodige routine en een topcoach, dan kan het nog steeds”, oordeelt Blind. “Dat hadden wij 25 jaar geleden en dat had Ajax ook vorig jaar. We waren in super goede doen en als we de finale hadden gehaald, had Liverpool ook niet zomaar gewonnen.”

De voormalige voetballer en trainer van Ajax heeft nog steeds de eer om de laatste captain te zijn die de felbegeerde Europese prijs in ontvangst mocht nemen. “Nee, ik zou er geen problemen hebben gehad dat ik dan niet meer als laatste aanvoerder van een Nederlandse club die beker omhoog had getild. Totaal niet zelfs. Het zou geweldig zijn, voor welke Nederlandse club dan ook. En mijn zoon speelde mee, hè.”

De successen in 1995 en 2019 bewijzen volgens Blind nog maar eens dat alles in de voetballerij mogelijk is. De commissaris hamert binnen Ajax dan ook erop om talent en ervaring met zich te laten mengen. “Twee, drie gerichte aankopen, aangevuld met jonge toptalenten: die balans klopte in 1995 en vorig jaar ook weer. Dan zie je dat het dus nog steeds kan”, aldus Blind.