Daley Blind kreeg al vrij snel positief nieuws uit het ziekenhuis na zijn ontstoken hartspier. In de media verschenen in de tussentijd personen die hun mening over de zaak wilden geven, maar zonder de details te weten. En dat heeft de Ajacied – terecht – gestoord. “Al snel werd duidelijk dat topsport halen gewoon haalbaar was. Daarna kreeg ik ook positief nieuws van de artsen. Het stoort me wel dat mensen van buitenaf toch hun mening willen geven. Ze geven zichzelf een podium op tv of in de media, terwijl ze de situatie niet kennen”, laat hij weten aan Ajax TV.

“Ook als je in de medische wereld werkt laat je je niet uit over dingen waar je niet het fijne van af weet”, vervolgt hij. “Als mensen dan op zo’n platform gaan roepen dat je carrière er op zit, dan beseft zo’n iemand gewoon niet hoe schadelijk het kan zijn voor iemands persoonlijkheid of carrière. Door andere media wordt natuurlijk dan dát gedeelte overgenomen. Gelukkig kon ik er mentaal samen met mijn omgeving goed door heen komen en konden we er om lachen, maar ik heb me er wel degelijk aan gestoord dat die mensen een podium daarvoor opzochten zonder de details te weten.”

“Dat is gewoon fantastisch”

Waar Blind wel zeer over te spreken is, zijn de vele berichten van de Ajax-fans die volop met hem meeleefden. “De berichten van de fans waren heel fijn en heel prettig. Ook als je ziet hoe de mensen er in het stadion mee zijn omgegaan. Sinds het moment met Nouri schrikken mensen er begrijpelijk sneller van. Zeker bij Ajax. Als je ziet hoe de fans met je meeleven dan is dat gewoon fantastisch. Eerst tegen Sparta, toen zat ik nog thuis te kijken en later ook tegen PSV toen ik in het stadion zat. Dat voelde goed. Ik kan er alleen maar veel waardering voor uitspreken. Ik ga keihard mijn best doen om weer terug te komen op niveau van voor de winterstop.”