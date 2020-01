Geschreven door Jessica Westdijk 31 jan 2020 om 13:01

Daley Blind heeft vrijdag de groepstraining hervat, zo meldt Mike Verweij. De verdediger annex middenvelder moest het de afgelopen tijd rustig aan doen, nadat een ontstoken hartspier bij hem was geconstateerd.

Een tijdje geleden was op trainingsbeelden al te zien dat Blind weer aansloot bij de rondo op de training en nu lijkt hij dus grotendeels of wellicht helemaal mee te doen aan de trainingen met de hele groep. Wanneer hij weer inzetbaar is, is nog even afwachten. Logischerwijs komt het duel met PSV van aanstaande zondag nog te vroeg voor hem.