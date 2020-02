Geschreven door Jelmer Jager 12 feb 2020 om 23:02

Daley Blind maakte woensdagavond zijn rentree bij Ajax. De verdediger viel in de kwartfinale van de beker een kwartier voor tijd in. “Ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Ik heb er naar gesnakt en ben blij dat vandaag het moment daar was. Ik had gezonde spanning vandaag, want ik wist dat ik zou gaan invallen vandaag. Dus je leeft toe naar dit moment. Misschien had ik iets meer spanning dan normaal, omdat ik natuurlijk wel wat heftigs achter de rug heb”, laat hij weten voor de camera van FOX Sports.

De afgelopen weken werkte Blind hard aan zijn herstel. “Het was een rollercoaster de afgelopen periode, zeker het begin. Gelukkig was het nieuws al vrij snel positief. Dat heb ik met de mensen om mij heen vastgehouden, dat positieve. Ik ben eigenlijk alleen maar geremd telkens door de mensen om mij heen en de artsen. Eigenlijk voelde ik me al vrij snel weer goed. Ik was erg blij dat het licht op groen ging.”

Na zijn rentree is de Amsterdammer klaar voor meer minuten, zo zegt hij zelf. “Ik heb het spelletje en mijn teamgenoten gemist. Ik hoop dat ik ze snel weer verder kan helpen. Ik ben nog niet helemaal wedstrijdfit. Ik heb 7 of 8 weken gemist. Dus ik zit nu in een soort voorbereiding na een vakantie. Ik voel me goed en fit en ben klaar voor meer minuten. Als het aan mij ligt kan ik starten zondag. Dat zal gedurende de rest van de week besproken worden.”