'Blind is een logische optie voor Ajax, hij wil ook terugkeren'

Míchel is officieel de nieuwe trainer van Ajax, zo werd dinsdagavond naar buiten gebracht. De Spaanse trainer heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot medio 2028. VoetbalPrimeur denkt dat hij Daley Blind ook mee zal nemen.

Blind, die dit seizoen onder Míchel bij Girona speelde, zou volgens hen goed passen bij de nieuwe trainer van de Amsterdammers. "De logische naam is natuurlijk Daley Blind. Hij past perfect in zijn speelstijl."

"Het is geen publiek geheim dat Blind zou willen terugkeren bij Ajax. In welke positie dat zou zijn met Youri Baas is nog een vraagteken, maar het lijkt me een goede toevoeging", klinkt het vanuit de studio. "Blind doet het daar al jaren supergoed."