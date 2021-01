Geschreven door Auke Kooreman 17 jan 2021 om 21:01

Ajax speelde aan het einde van de zondagmiddag niet goed, maar wist wel de drie punten binnen te hengelen in de Klassieker. Daley Blind ziet na het de kleine overwinning vooral veel verbetering in de omschakelmomenten.

“Het was spannend voor ons. Zeker vanaf de zestigste minuut. Het kwam van beide kanten dat wij meer naar achter moesten lopen.” Blind liet weten altijd te willen domineren met Ajax, maar van dominantie was geen sprake in de tweede helft. “Je kan niet altijd domineren,” aldus Blind.

Als je veel naar achter loopt liggen de ruimtes altijd achter de verdediging. Ajax had daar meer gebruik moeten maken met de vooral aan de kant van de snelle Antony. “Wij hadden veel meer kunnen creëren uit de counter. Daar hebben veel laten liggen. Het kan niet altijd goed gaan, maar op dat gebied moet het echt beter.”

De Ajacied gaf toe dat Feyenoord het goed gedaan heeft. Ondanks dat vindt de verdediger dat de media en analisten het niet groter moeten maken dan het is. “Nogmaals: het was niet goed de tweede helft, maar je ziet dat wij ook kunnen vechten. Verdedigend hebben het goed gedaan. Feyenoord heeft wat kansen gehad, maar de buitenspel kansen moet je niet meetellen.”