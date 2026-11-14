Danny Blind is zeer te spreken over de ontwikkeling van Abdellah Ouazane. De voormalig speler van Ajax vindt dat hij al op een jonge leeftijd over een bijzondere skillset beschikt en vraagt zich af wat er nog meer in het vat zit voor de jongeling, die volgens hem meer minuten moet krijgen.

Hij vindt verder de flanken van Ajax namelijk niet overtuigen. "Ajax heeft niet goed geanticipeerd met vleugelspitsen na het vertrek van Godts. Berghuis is geblesseerd en Tsygankov ken ik wel van La Liga, maar dat moet nog blijken", begint Blind in de podcast van Sportnieuws. "Dat heeft tijd nodig. Gloukh ook. Aan elke speler kleeft wat."

De afgelopen wedstrijden was Davy Klaassen vaak rechtsbuiten. "Als Klaassen dan nu die rol heeft, vind ik niet meteen dat je moet zeggen: dat hoort niet bij Ajax. Soms moet je uit nood wat doen." Victor Tsygankov, Oliver Edvardsen en Steven Berghuis zijn allen lange tijd geblesseerd geweest.