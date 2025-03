Blind kon ook voor Feyenoord kiezen: "Ben ik niet aangegaan"

Danny Blind is bijna zijn hele leven al verbonden aan Ajax. De captain van het Ajax uit de gloriejaren '90 is nog altijd nauw bij zijn club betrokken. In de week van het 125-jarig jubileum vertelt hij hoe hij zijn carrière begon.

Het had ook gekund dat zijn voetbaltoekomst destijds niet op Het Kasteel, maar een paar kilometer verderop in Rotterdam was begonnen. "Ik ben inderdaad ooit uitgenodigd voor een proefwedstrijd van Feyenoord. Het was een mogelijkheid geweest, maar dat traject ben ik niet aangegaan", vertelt Blind op de clubwebsite.

"Dat gold ook voor een eventuele stap naar NAC of later VVV-Venlo. Dat had te maken met het zakken voor de HAVO, waarna mijn vader stelde dat ik de vijfde klas nog een jaar over ging doen. Uiteindelijk leverde me dat een diploma en een jaar extra ontwikkeling als voetballer op", legt hij verder uit.

"Er kwamen ook meer clubs op mijn pad, waarbij Sparta uiteindelijk een heel goede keuze is gebleken. Het was een club met weinig geld, maar juist daardoor kwam je als jonge speler snel in beeld", aldus Blind. "Het droeg eraan bij dat ik een maand na mijn achttiende verjaardag al mijn debuut maakte."